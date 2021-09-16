شئون المسجد النبوى تبحث سبل تعزيز الخدمات التقنية لخدمة المصلين والمعتمرين

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى، وتعزيز الاستفادة من التقنيات والخدمات التقنية والذكية التفاعلية لخدمة الزائرين والمعتمرين، وقاصدي المسجد النبوي. وفق بيان صحفى
وأكد الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالمسجد النبوي عبد العزيز بن علي الأيوبي، بمشاركة وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالرئاسة بندر الخزيم وفريق العمل التقني على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الرئاسة والوكالة لخدمة التحول الرقمي وتعزيز القدرة على بناء الأنظمة واستدامة خدماتها وتوطين الكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءة المؤهلة في مختلف الجوانب التقنية.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتوسعة الشمالية قد كثفت جهودها اليومية لضمان مراقبة سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأوضح المدير العام للتوسعة الشمالية بالسعودية المهندس وليد المسعودي، أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لخدمة رواد بيت الله الحرام، إضافة إلى متابعة سير الأعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة المصليات وفق معايير التباعد الاجتماعي بين المصلين حسب الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المعمول بها بالحرمين الشريفين للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
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