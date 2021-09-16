سقوط عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالسيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة السيدة زينب، لاتهامه بسرقة شقة بأسلوب "كسر الباب" وإعادة كافة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - هاتف محمول) من داخل خزينة حديدية تم كسرها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وفتح الخزينة باستخدام "عتلة حديدية"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.