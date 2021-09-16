اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:14 م
أكرم القصاص
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سفراء 7 دول بينها مصر يتفقدون الاستعدادات لعقد القمة الفرانكفونية بتونس

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:07 م
سفراء 7 دول بينها مصر يتفقدون الاستعدادات لعقد القمة الفرانكفونية بتونس السفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس
تونس /أ ش أ/

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وصل 7 سفراء لدول مصر والسنغال والمغرب وموريتانيا والكاميرون ولبنان وبوركينافوسو و20 قائم بالأعمال لدول أخرى بتونس اليوم الخميس إلى مطار جربة جرجيس الدولى للاطلاع على الاستعدادات الجارية للقمة الفرانكفونية التى ستحتضنها الجزيرة يومى 20 و 21 نوفمبر القادم.

 

وذكر مصدر مطلع، أنه تم وضع برنامج زيارات ميدانية للسفراء والقائمين بالأعمال على مدى يومين للعديد من المواقع بجزيرة جربة.

 

يشار إلى أن لقاءات رؤساء دول البلدان العضوة فى المنظمة الدولية للفرانكوفونية تقام منذ عام 1986 كل عامين، وأثناء هذه القمم، يقوم رؤساء الدول أو الحكومات بالتحدث والنقاش فى السياسة الدولية، والاقتصاد الدولي، وكذلك حقوق الإنسان، التعليم، الثقافة.

 


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تونس

أخبار تونس

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السنغال

المغرب

موريتانيا

الكاميرون

لبنان

بوركينافوسو

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