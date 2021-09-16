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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 16-9-2021

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:40 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 16-9-2021 الدرهم الإماراتى
كتب: سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 16-9-2021، استقراره مقابل سعر الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصري ومصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى، لليوم الخامس الموافق 16-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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