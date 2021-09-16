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زى النهاردة.. الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين بـ"تنظيم داعش ليبيا" للمفتى

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين بـ"تنظيم داعش ليبيا" للمفتى المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 4 سنوات، يوم 16 سبتمبر 2017، أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أوراق 7 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم بتهمة تكوين خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داع شفى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "داعش ليبيا".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


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