اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم سيشوان بالصين

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:00 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم سيشوان بالصين مقياس ريختر
كتب وكالات

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ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى "جي. إف. زد"، أن زلزالاً بلغت شدته 5.5 درجة هز إقليم سيشوان بالصين، (الخميس بالتوقيت المحلي). وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بحسب "الشرق بلومبرج" .

 

ومنذ ثلاثة أسابيع، ضرب زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر محافظة أكساى ذاتية الحكم لقومية القازاق فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين.

 

ورصد مركز شبكات الزلازل الصينى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن مركز الزلزال يقع فى منطقة رعى قليلة السكان على بعد 130 كم عن مركز المحافظة، فيما لم يبلغ عن وقوع ضحايا أو خسائر فى الممتلكات.

 

وكانت قد قالت صحيفة "أمبيتو" الأرجنتينية، إن عمليات البحث عن الضحايا والمفقودين مستمرة فى هايتى مع مرور 8 أيام على الزلزال المدمر الذى بلغت قوته 7.2 درجة، وأعلنت سلطات الدولة الكاريبية ارتفاع عدد الضحايا إلى 2207 شخص.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 344 فى عداد المفقودين، كما أن المساعدات تتجه ببطء إلى المناطق المتضررة بسبب عنف العصابات، بعد ثمانية أيام من الكارثة، تتواصل عمليات البحث بين الأنقاض، لكن فرصة العثور على ناجين تتناقص كل ساعة.

 

 


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