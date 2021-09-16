اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس الوزراء اللبنانى: القطاع الصحى يعانى بسبب كورونا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:38 م
رئيس مجلس الوزراء اللبنانى: القطاع الصحى يعانى بسبب كورونا نجيب ميقاتى
بيروت (أ ش أ)

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أن القطاع الصحى يعانى هذه الفترة بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادى المالى الصعب وتداعيات انفجار ميناء بيروت البحرى، ما تسبب بهجرة العديد من الأطباء والممرضين وبنقص حاد في الأدوية والخدمات العلاجية.
 
جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم في مكتبه في السراي الكبير، على رأس وفد من المنظمة، بمشاركة وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض .
 
وأوضح ميقاتي أن لبنان يقدر ويثمن وقوف منظمة الصحة العالمية إلى جانبه لا سيما في هذه الظروف التي يمر بها والتوجه المستمر للمنظمة لدعم القطاع الصحي في لبنان، مطالبا من المنظمة العمل على تعزيز القطاع العلاجي اللبناني لا سيما المستشفيات الحكومية في إطار الشراكة الفعلية.
 
وهنأ رئيس منظمة الصحة العالمية ميقاتي على تشكيل الحكومة، مشددا على وضع المنظمة إمكاناتها لدعم لبنان، وعلى أنه سيجري الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لتعزيز الإمدادات التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها.

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فيروس كورونا

القطاع الصحى فى لبنان

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