رئيس البرلمان العراقى: حريصون على تعزيز الهوية العربية فى العراق

بيشوى رمزى

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى، إن محادثاته مع رئيس البرلمان العربي شملت كيفية تقوية المواقف العربية، مثمنا دعم البرلمان العربي للعراق.

وكشف الحلبوسي عن انعقاد جلسات للبرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا ان الحاجة ملحة للدعم العربي في العراق.

واوضح ان العراق حقق العديد من الانجازات في الفترة الماضية، ابرزها الانتصار على الإرهاب، مؤكدا ان الأفكار التي يروجها المتطرفون لا تتوافق مع الدين الاسلامي الحنيف.

وشدد على ضرورة العمل من أجل مجابهة الافكار المتطرفة، معربا عن حرص بلاده على تحقيق مزيد من الانفتاح على المحيط العربي، لتعزيز الهوية العربية في العراق