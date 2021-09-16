اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العراقى: حريصون على تعزيز الهوية العربية فى العراق

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:01 م
رئيس البرلمان العراقى: حريصون على تعزيز الهوية العربية فى العراق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى، إن محادثاته مع رئيس البرلمان العربي شملت كيفية تقوية المواقف العربية، مثمنا دعم البرلمان العربي للعراق.
 
وكشف الحلبوسي عن انعقاد جلسات للبرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا ان الحاجة ملحة للدعم العربي في العراق.
 
واوضح ان العراق حقق العديد من الانجازات في الفترة الماضية، ابرزها الانتصار على الإرهاب، مؤكدا ان الأفكار التي يروجها المتطرفون لا تتوافق مع الدين الاسلامي الحنيف.
 
وشدد على ضرورة العمل من أجل مجابهة الافكار المتطرفة، معربا عن حرص بلاده على تحقيق مزيد من الانفتاح على المحيط العربي، لتعزيز الهوية العربية في العراق

العراق

مجلس النواب العراقى

محمد الحلبوسى

الارهاب

البرلمان العربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة