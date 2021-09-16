اليوم السابع
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"حماية المنافسة" يدرب موظفي وزارة الطيران على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:09 ص
"حماية المنافسة" يدرب موظفي وزارة الطيران على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات" ورشة العمل
كتب مدحت عادل

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عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل لتدريب موظفي وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

 

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

وجاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.

ورشة العمل
ورشة العمل

ويولي جهاز حماية المنافسة أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، حيث أن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة، حيث يستمر الجهاز في حملته لمكافحة تلك الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية.

 

 


حماية المنافسة

محمود ممتاز

التواطؤ في التعاقدات

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