اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الخارجية: نثق فى الكونغو ويجب وضع جدول زمنى لمفاوضات سد النهضة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الخارجية: نثق فى الكونغو ويجب وضع جدول زمنى لمفاوضات سد النهضة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزير الخارجية

سامح شكرى

الكونغو

السيسى

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة