حصاد الوزارات.. الخارجية: نثق فى الكونغو ويجب وضع جدول زمنى لمفاوضات سد النهضة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. الخارجية: نثق فى الكونغو ويجب وضع جدول زمنى لمفاوضات سد النهضةالخميس، 16 سبتمبر 2021 05:00 م
سامح شكرى وزير الخارجية
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