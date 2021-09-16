اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حرائق الغابات فى كاليفورنيا تهدد بتدمير أشجار تاريخية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:26 ص
حرائق الغابات فى كاليفورنيا تهدد بتدمير أشجار تاريخية حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اندلعت الأسبوع الماضى حرائق فى غابات منتزهات سيكويا وكينغر كانيون الوطنية وسط كاليفورنيا الأمريكية بسبب البرق، ويعمل مسؤولو المنتزهات على احتواء الحرائق، التى تقع فى منطقة شديدة الانحدار وغابات كثيفة لا يمكن الوصول إليها من الأرض، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفى المجموع، تنتشر الحرائق عبر أكثر من 1000 فدان، مع صعوبة فى احتوائها، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتزايدت أعداد وشدة الحرائق فى السنوات السابقة بسبب الاحتباس الحرارى، حيث قضت حرائق الغابات على الآلاف من أشجار السيكويا العملاقة وأشجار ريد وودس وأكثر من مليون شجرة جوشوا في آلاف الهكتارات فى كاليفورنيا والولايات الغربية.

ففى حريق "كاسل" العام الماضى مات ما بين 7000 و11000 شجرة سيكويا في جميع أنحاء سييرا نيفادا.

وأتت حرائق الغابات على أكثر من مليونى فدان فى كاليفورنيا هذا العام، والحريق "ديكسي" كان الأكبر في شمال كاليفورنيا، وتسبب في حرق مليون فدان في الشهرين الماضيين، وتم احتواؤه بنسبة 75 فى المئة.

يذكر أن أشجار السيكويا العملاقة التى يمكن أن يصل عمرها إلى 3400 عام، وارتفاعها أكثر من 300 قدم، يمكنها التعامل إلى حد ما مع الحرائق الدورية، إذ تساعد قشرتها على حمايتها وعزلها عن الحرارة.

 


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