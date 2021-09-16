اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة حيازة 100 طربة حشيش لترويجها فى برج العرب

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:24 م
حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة حيازة 100 طربة حشيش لترويجها فى برج العرب حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحاً لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين وتم استهدافهم حال استقلالهم إحدى السيارات وألقي القبض عليهم بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائهم والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


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