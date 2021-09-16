اليوم السابع
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حاول ذبحه لدفاعه عن والدته.. أب يشرع فى قتل نجله بمدينة نصر.. بث مباشر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:06 م
حاول ذبحه لدفاعه عن والدته.. أب يشرع فى قتل نجله بمدينة نصر.. بث مباشر ابن يطعن ابنه_ ارشيفيه
كتب أحمد عبد الهادى

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أجرى اليوم السابع، منذ قليل، بثاً مباشراً حول ملابسات واقعة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر أحد الأشخاص من والده لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وقد أعلنت وزارة الداخلية كشف الملابسات الواقعة، حيث إنه من خلال الفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" بتضرره من والده، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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