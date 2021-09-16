اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يواصل التعديلات الوزارية في حكومته.. ويؤكد: بناء أفضل لبريطانيا أفضل

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:19 ص
جونسون يواصل التعديلات الوزارية في حكومته.. ويؤكد: بناء أفضل لبريطانيا أفضل بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجراء التعديل الوزاري الموسع في حكومته ويعد ببناء حكومة افضل من تلك التي كانت موكلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا بعد ان اقال وزيري التعليم والعدل واستبدل وزير خارجيته راب الامر الذي يعتبر اكبر تغيير قام به جونسون منذ دخوله داونينج ستريت.

من المتوقع الآن أن يعيد جونسون تنظيم وزرائه الصغار والمتوسطين في عملية قد تستغرق أيامًا، وفي تحركات مبكرة يوم الخميس ، تركت بيني موردونت منصبها كصاحب رواتب عامة في مكتب مجلس الوزراء لتصبح وزيرة في وزارة التجارة.

وسيحل محلها مايكل إليس ، الذي شغل منصب المحامي العام - وهو ضابط قانوني ينوب عن المدعي العام - منذ يوليو 2019، سيعطي التجديد لرئيس الوزراء فرصة لمكافأة النواب المحافظين المنتخبين في انتخابات 2019 بوظائفهم الأولى في الحكومة.

ومن بين الفائزين الكبار من التعديل الوزاري ، دوريس ، التي تمت ترقيتها من وزيرة للصحة إلى أول منصب وزاري لها كسكرتيرة للثقافة.

قالت تروس ، وهي أول وزيرة خارجية في حزب المحافظين - وثاني امرأة فقط تتولى هذا المنصب ، بعد مارجريت بيكيت من حزب العمال - إنها مسرورة بهذا التعيين وستستخدم هذا الدور "لتعزيز رؤية إيجابية خارجية للعالمية. بريطانيا ".

بعد التعديل الوزاري ، غرد رئيس الوزراء أن حكومته الجديدة "ستعمل بلا كلل من أجل الوحدة ورفع مستوى البلاد بأكملها"، وقال "سنعيد البناء بشكل أفضل من الوباء ونحقق أولوياتك الآن دعنا نبدأ العمل."

سيحصل وزير الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية الجديد مايكل جوف على المسؤولية الإضافية لأجندة الحكومة "التسوية" - توزيع الثروة والفرص في جميع أنحاء البلاد - مع الاستمرار في التعامل مع المطالب بإجراء استفتاء استقلال اسكتلندي آخر.

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف أن السيد دودن ، بعد تعيينه كرئيس مشارك جديد لحزب المحافظين ، قد أخبر الموظفين في مقر حملة المحافظين بالبدء في التحضير لانتخابات عامة قد تكون خلال 20 شهرًا.

 


المملكة المتحدة

بريطانيا

بوريس جونسون

الحكومة البريطانية

اخبار بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"رفع قيود كورونا" يثير الجدل فى بريطانيا.. صحف: لجنة من العلماء تحذر من وصول عدد المرضى فى المستشفيات إلى 7000 فى أكتوبر بشكل يومى.. وبوريس جونسون: مستعدون بسلسلة من الإجراءات.. ويؤكد: لا مزيد من الإغلاق

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:00 ص

تعديل وزارى فى بريطانيا لإعادة البناء بعد الوباء.. بوريس جونسون يقيل وزير التعليم جافين ويليامسون.. ينقل دومينيك راب إلى وزارة العدل.. صحف: ليز تروس تتولى الخارجية..وقائمة التغيير تشمل وزراء الداخلية والبيئة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 07:30 م

بوريس جونسون يقيل وزير الخارجية ويعينه وزيرا للعدل فى التعديل الوزارى لحكومته

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 05:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة