جونسون يواصل التعديلات الوزارية في حكومته.. ويؤكد: بناء أفضل لبريطانيا أفضل

كتبت: نهال أبو السعود

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجراء التعديل الوزاري الموسع في حكومته ويعد ببناء حكومة افضل من تلك التي كانت موكلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا بعد ان اقال وزيري التعليم والعدل واستبدل وزير خارجيته راب الامر الذي يعتبر اكبر تغيير قام به جونسون منذ دخوله داونينج ستريت.

من المتوقع الآن أن يعيد جونسون تنظيم وزرائه الصغار والمتوسطين في عملية قد تستغرق أيامًا، وفي تحركات مبكرة يوم الخميس ، تركت بيني موردونت منصبها كصاحب رواتب عامة في مكتب مجلس الوزراء لتصبح وزيرة في وزارة التجارة.

وسيحل محلها مايكل إليس ، الذي شغل منصب المحامي العام - وهو ضابط قانوني ينوب عن المدعي العام - منذ يوليو 2019، سيعطي التجديد لرئيس الوزراء فرصة لمكافأة النواب المحافظين المنتخبين في انتخابات 2019 بوظائفهم الأولى في الحكومة.

ومن بين الفائزين الكبار من التعديل الوزاري ، دوريس ، التي تمت ترقيتها من وزيرة للصحة إلى أول منصب وزاري لها كسكرتيرة للثقافة.

قالت تروس ، وهي أول وزيرة خارجية في حزب المحافظين - وثاني امرأة فقط تتولى هذا المنصب ، بعد مارجريت بيكيت من حزب العمال - إنها مسرورة بهذا التعيين وستستخدم هذا الدور "لتعزيز رؤية إيجابية خارجية للعالمية. بريطانيا ".

بعد التعديل الوزاري ، غرد رئيس الوزراء أن حكومته الجديدة "ستعمل بلا كلل من أجل الوحدة ورفع مستوى البلاد بأكملها"، وقال "سنعيد البناء بشكل أفضل من الوباء ونحقق أولوياتك الآن دعنا نبدأ العمل."

سيحصل وزير الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية الجديد مايكل جوف على المسؤولية الإضافية لأجندة الحكومة "التسوية" - توزيع الثروة والفرص في جميع أنحاء البلاد - مع الاستمرار في التعامل مع المطالب بإجراء استفتاء استقلال اسكتلندي آخر.

ذكرت صحيفة ديلي تلجراف أن السيد دودن ، بعد تعيينه كرئيس مشارك جديد لحزب المحافظين ، قد أخبر الموظفين في مقر حملة المحافظين بالبدء في التحضير لانتخابات عامة قد تكون خلال 20 شهرًا.