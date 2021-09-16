اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول بمدينة نصر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:57 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول بمدينة نصر جثة _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بالقاهرة ومن جهودهم لكشف ملابسات مصرع فتاة في العقد الثالث بعدما سقطت من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
 
ومن خلال الفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
وبإجراء التحريات تبين سقوط القناة من الطابق السادس بالمول الشهير فى ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

مدينة نصر

تحريات المباحث

سقوط فتاة

مباحث القاهرة

وفاة فتاة

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