جارديان: نائب بريطانى يطالب بفرض 6 مليارات جنيه إسترلينى غرامة على "فيس بوك"

كتبت: نهال أبو السعود

طالب داميان كولينز النائب البريطاني وممثل حزب المحافظين في اللجنة المشتركة بالبرلمان البريطاني بفرض غرامات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إطار مشروع قانون الأمان على الإنترنت الذى يفرض واجب الرعاية على شركات التواصل الاجتماعى، لحماية المستخدمين من المحتوى الضار.

ووفقا لصحيفة الجارديان، طالب كولينز بتغريم عملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك مليارات الجنيهات الاسترلينية إذا ثبت أن الشركة حجبت الدليل على أن المنصات التابعة لها تضر المستخدمين.

وقال داميان كولينز: "إذا كانت لديهم معلومات مهمة مثل هذه واحتفظوا بذلك المعلومات من المنظم فأعتقد أنه يجب معاقبتهم. ستكون هناك غرامات. مشروع القانون يخلق واجب الرعاية. إذا حدثت أضرار وحاولت الشركة إخفاء تلك المعلومات عن الجهة المنظمة ، فسيكون ذلك انتهاكًا خطيرًا لواجب الرعاية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب مشروع القانون أن تقدم إلى Ofcom ، وهي هيئة مراقبة الاتصالات تقييم مخاطر المحتوى الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمستخدمين.

ويقترح مشروع القانون غرامات تصل إلى 10% من المبيعات السنوية للشركة ، والتي ستكون في حالة فيس بوك حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني.

وتتعرض الشبكة الاجتماعية لضغوط سياسية بعد ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال أن فيس بوك يعرف أن تطبيق مشاركة الصور على إنستجرام يضر بالصحة العقلية للفتيات المراهقات، وأظهرت الوثائق الداخلية المسربة أنه من بين المراهقين الذين لديهم أفكار انتحارية ، 13 % من المستخدمين البريطانيين و 6 % من المستخدمين الأمريكيين تتبعوا الرغبة في الانتحار إلى انستجرام.