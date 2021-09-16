تقرير: بريطانيا تعانى أكبر انخفاض لمتوسط الأعمار منذ 2011 ووفيات الإدمان زادت 20%

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير للصحة العامة فى إنجلترا (PHE) إن متوسط ​​العمر المتوقع في إنجلترا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2011، مشيرًا إلى أن الوفيات المسجلة كانت أعلى بمقدار 1.4 مرة مما كان متوقعا بين 21 مارس 2020 و2 يوليو 2021.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الإندبندنت إلى أن الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بالوباء، أدت إلى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة 1.3 سنة للذكور إلى 78.7 سنة، وانخفاض 0.9 سنة في الإناث إلى 82.7 سنة - وهو أدنى متوسط ​​عمر متوقع منذ 2011.

وجاء في التقرير: "كان Covid-19 سبب الوفاة الذي ساهم بشكل كبير في الفجوة في عام 2020 ، ومع ذلك ، ظل ارتفاع معدل الوفيات بسبب أمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة في المناطق المحرومة من العوامل المهمة."

كما وجد التقرير أدلة على أن الأشخاص الذين يعانون من تدهور الأوضاع الصحية بين مايو 2020 ويناير 2021 ، لم يطلبوا العلاج وكان السبب الأكثر شيوعًا لذلك هو تجنب الضغط على هيئة الصحة الوطنية وتبعه مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، قال التقرير إن هناك زيادة غير مسبوقة فى الوفيات المرتبطة بالكحول وإدمانها بنسبة 20 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

كما ذكر التقرير بعضا من التأثيرات الاجتماعية التي تسبب بها جائحة كورونا واثرت على الصحة العامة، وجاء فيه: "كانت هناك تأثيرات كبيرة غير مباشرة على تعليم الأطفال وصحتهم العقلية ، وعلى فرص العمل على مدار الحياة ، ولكن بشكل خاص بالنسبة للشباب الذين يعملون في قطاعات مثل الضيافة والترفيه.. بالإضافة إلى ذلك ، من الواضح أن الوصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية واستخدامها قد تعطل أثناء الجائحة ولم تتحقق الآثار طويلة المدى لهذا بعد".