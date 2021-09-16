اليوم السابع
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تقرير التنمية البشرية 2021: مصر نجحت فى خفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:00 ص
تقرير التنمية البشرية 2021: مصر نجحت فى خفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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اشاد تقرير التنمية البشرية مصر 2021 بتراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7 % فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
 
وأشار التقرير إلى مصر تبنت مصر فلسفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الانسان - من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية. فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
 
يرصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية. كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة فى كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء. وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.

تقرير التنمية البشرية

الفقر

الحماية الاجتماعية

الطاقة

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