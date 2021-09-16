تقرير التنمية البشرية: المبادرات الصحية ساهمت فى رفع متوسط العمر وخفض وفيات الأطفال

كتبت أسماء أمين

أكد تقرير التنمية البشرية 2021 على تحسن صحة المصريين بشكل عام، لافتا الى ان البرامج والمبادرات الصحية التى اطلقتها الحكومة ساهم إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر

واوضح التقرير ان متوسط عمر المصريين ارتفع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

واكد تقرير التنمية البشرية 2021 ان مجموعة من المبادرات الصحية ساهمت في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، ومؤكدا ان مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي - فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم

وتابع التقرير نجاح مصر في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص اتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

يذكر أن تقرير التنمية البشرية 2021 تم اصداره بعد توقف دام 10 سنوات والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

وقد أطلقت وزاره التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".