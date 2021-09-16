اليوم السابع
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تعرف على الخطوط الحديدية ونظم الإشارات لسكك حديد مصر × 12 معلومة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:00 ص
تعرف على الخطوط الحديدية ونظم الإشارات لسكك حديد مصر × 12 معلومة سكك حديد مصر
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر الهيئة القومية لسكة حديد مصر من أكبر المؤسسات الاقتصادية فى مصر والعالم العربى، وهى الأكبر فى مجال خدمات النقل (الركاب و البضائع) وتعتبر العمود الفقرى لنقل الركاب فى مصر حيث يبلغ حجم نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية كالآتى:

1 - نقل الركاب: 500 مليون راكب سنوياً (حوالي 1.4 مليون راكب يومياً).

2 - نقل البضائع: 6 مليون طن سنوياً.

3 – يبلغ إجمالى طول الشبكة 9570 كيلومتر

4 – تبلغ مسارات ذات خطوط رباعية 20 كيلومتر

5 – تبلغ مسارات ذات خطوط مزدوجة 1466 كيلومتر

6 – تبلغ مسارات ذات خطوط مفردة 3667 كيلومتر

7 – تعمل نظام الإشارات على الخطوط كثيفة الحركة بما يحقق توافر عوامل الأمان عليها فهناك خطوط تعمل بنظام إشارات كهربائية 15% وخطوط تعمل بنظام إشارات ميكانيكية 85%.

8 – يبلغ إجمالى عدد المحطات 705 محطة رئيسية وفرعية ومتوسطة منها: 22 محطة رئيسية و 59 محطة مركزية و 60 محطة متوسطة و 564 محطة صغيرة.

9 – يبلغ عدد الكبارى والأنفاق 885 منها  511 كوبرى للسكة الحديد على النيل و المجارى المائية.

10 – 58 كوبرى أعلى السكة الحديد للسيارات.

11 – يبلغ عدد أنفاق للسيارات و المشاة 137 نفق.

12 – يبغ عدد الكبارى العلوية للمشاة 137 كوبرى.  


وزاره النقل

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سكك حديد مصر

السكه الحديد

نظم اشارات السكه الحديد

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