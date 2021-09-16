تحقيقات النيابة: لص الهواتف المحمولة بالموسكى سبق اتهامه فى 5 حوادث سرقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة في دائرة قسم الموسكى، اعترف بارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.