تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل مدرس داخل شقته لسرقته بالمرج 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل مدرس داخل شقته لسرقته.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مدرس داخل شقته ومكبل اليدين، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية، وتوجد بعثرة داخل شقته وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم تحفظ على كاميرات المراقبة، بعدما جرى تفريغها رصدت سيدة وعاطلين وراء قتل المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.