تجديد حبس صاحب سوبر ماركت 15 يوما بتهمة التحرش بطفلة فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية فى الشرقية، اليوم، تجديد حبس صاحب سوبر ماركت على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات داخل السوبر ماركت، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة طفلة عمرها 8 سنوات مقيمة مركز صان الحجر، أثناء توجهها لسوبر ماركت لشراء بعض المشتريات قام صاحب السوبر ماركت بالتحرش بها جنسيا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر من القبض على صاحب سوبر ماركت 36 عاما مقيم صان الجحر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2280 إداري صان الحجر، وتم إخطار النيابة العامة، التى قررت حبس المتهم وعرض الطفلة على الطب الشرعى.