تاجر الكيف سقط بمواد مخدرة وسلاح وذخيرة قبل ترويجها فى البدرشين.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في البدرشين، بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، عن اتجاره بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه، متخذا من منطقة زراعية وكرا له للقاء عملائه، وبيع المضبوطات لهم.

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، حيث أكد أنه يتحصل عليها من عاطل، كما اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط عاطل سابق اتهامه بعدد من القضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.