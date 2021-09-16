اليوم السابع
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بيع 7محال تجارية وصيدلية بمشروع دار مصر لتلبية احتياجات المواطنين

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:24 ص
بيع 7محال تجارية وصيدلية بمشروع دار مصر لتلبية احتياجات المواطنين المدن الجديده
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية رقم 1 بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، المرحلة الثانية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم طرح المحال بأنشطة متنوعة لتلبية احتياجات سكان المنطقة والمناطق المجاورة.
 
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم بيع المحال بأسعار تراوحت ما بين 100500 جنيه :  158000 جنيه للـمتر المربع، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال طرح الخدمات المختلفة لا سيما بالمناطق الحديثة.
 
وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير كافة الخدمات بالمناطق المختلفة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومنها المستشفى العام تماشياً مع الاحتياجات المستقبلية للمدينة.  
 
 

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