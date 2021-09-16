بوتين: انتخابات مجلس الدوما أهم حدث فى حياة المجتمع الروسى

وقال بوتين في كلمة نُشر نصها على موقع الكرملين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، "إن انتخاب مجلس الدوما الجديد هي أهم حدث في حياة مجتمعنا وبلادنا".. مضيفا: "أن هناك حاجة إلى برلمان قوي يحظى باحترام المواطنين ويعمل على تحقيق مصالح روسيا وشعبنا وخدمة الناس، ويكون أعضاؤه محل ثقة ومن محبي الوطن الروسي، المستعدين لضمان المصالح الوطنية في كافة المجالات".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الكثير سيعتمد على فاعلية التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن الدستور الروسي المُعدل منح لمجلس الدوما صلاحيات مهمة في إقرار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونوابه والوزراء .

وتابع: "أن المعنى الأسمى للانتخابات هو قبل كل شيء التعبير عن إرادة الشعب المصدر الرئيسي للسلطة، وتحقيق الحق الدستوري للمواطنين في تحديد اتجاهات تطور البلاد اللاحق، والتي نريد جميعنا أن نراها ذات سيادة ومزدهرة"، مشيرا إلى أن تحقيق خطط الدولة يعتمد إلى حد كبير على العمل المهني لمجلس الدوما .

ودعا الرئيس الروسي للتصويت في الانتخابات، قائلا: "أعول على موقفكم الوطني المسؤول والمتزن، وعلى سعيكم لانتخاب نواب يعملون من أجل خير وطننا الغالي ومصالح شعبنا وكل مواطن روسي " .

ومن المقرر أن يجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما خلال 3 أيام من 17 وحتى 19 من سبتمبر الجاري، وسيتم انتخاب 450 عضوا في المجلس لولاية مدتها 5 سنوات، 225 منهم وفق القوائم الحزبية، و225 في الدوائر الفردية، فيما يخوض الانتخابات 14 حزبا سياسيا.