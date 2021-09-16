اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:40 م
أكرم القصاص
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بريطانيا: 4.2 مليون شخص بالغ دون الـ40 لم يتلقوا لقاح كورونا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:17 م
بريطانيا: 4.2 مليون شخص بالغ دون الـ40 لم يتلقوا لقاح كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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قالت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة، إن حوالى 4.2 مليون شخص بالغ دون سن الأربعين فى البلاد لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

 

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن نسبة الذين ظلوا غير ملقحين تبلغ 21٪ فى اسكتلندا و25٪ فى إيرلندا الشمالية، و22٪ فى إنجلترا و23٪ فى ويلز.

 

وأتاحت السلطات البريطانية الجرعات الأولى من لقاح كورونا لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر نهاية شهر يونيو الماضي.

 

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى بريطانيا يبلغ حتى الآن ما يقارب 7.3 مليون شخص.

 


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لقاحات كورونا

فيروس كورونا

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