بث مباشر.. "قتل أبوه برقبة إزازة عشان رفض يديله فلوس بأوسيم".. التفاصيل الكاملة

كتب كريم صبحى

أجرى اليوم السابع، منذ قليل، بثا مباشرا من منطقة أوسيم فى الجيزة، والتي شهدت تفاصيل وكواليس إقدام شاب على قتل والده بـ"زجاجة"، لرفض إعطاءه أموال.

وكانت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كشفت أن المتهم سيئ السلوك، ودائم التشاجر مع والده، وأنه كان يرغب في الحصول من والده على مبلغ مالي، إلا أن القتيل رفض الاستجابة له، خشية شراء المتهم لمواد مخدرة، ما دفع القاتل للاعتداء على والده بزجاجة أنهت حياته.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم استولى على الهاتف المحمول الخاص بوالده وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنوا القبض على عاطل، لاتهامه بقتل والده في أوسيم، بسبب خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات أن عاطل قتل والده نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة عقب الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.