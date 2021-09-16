بايدن يعلن عن تشكيل شراكة أمنية جديدة مع أستراليا وبريطانيا

واشنطن (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تشكيل شراكة أمنية جديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، سعيا إلى تعزيز الاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وانضم كل من سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني افتراضيا إلى بايدن للإعلان عن هذه الشراكة.

ومن المقرر أن تساعد الولايات المتحدة وبريطانيا أيضًا كانبرا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.. وقال بايدن - في كلمة له أمس - "نتخذ اليوم خطوة تاريخية أخرى لتعزيز التعاون بين دولنا الثلاث لأننا ندرك جميعًا ضرورة ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل".. مضيفا: "تهدف هذه المبادرة إلى التأكد من أن كلا منا لديه أحدث القدرات التي نحتاجها للمناورة والدفاع ضد التهديدات سريعة التطور".