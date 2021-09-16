اليوم السابع
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بالأسماء.. صحة القاهرة تكشف عن قائمة بمراكز تطعيمات كورونا بالعاصمة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:15 م
بالأسماء.. صحة القاهرة تكشف عن قائمة بمراكز تطعيمات كورونا بالعاصمة حملة معا نطمن سجل الآن
كتب وليد عيد السلام

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حصل اليوم السابع على قائمة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا التابعة لمديرية الشؤن الصحية بالقاهرة، حيث يجرى فيها تقديم التطعيمات وفقا لقواعد وزارة الصحة.

وناشدت مديرية الشؤن الصحية بالقاهرة المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن الأربعاء، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه.

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