بالأرقام.. تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى مستوى تاريخى بـ31.4 مليار دولار

كتب ـ أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 والتى كشفت بيانات إيجابية.

‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

التحويلات تحقق أعلى مستوى تاريخى لها مسجلة

اجمالى التحويلات 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021

التحويلات العام المالى الماضى 27.8 مليار دولار

ارتفاع التحويلات خلال الفترة أبريل/يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار

ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار