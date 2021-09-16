اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 04:06 ص
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بالأرقام.. تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى مستوى تاريخى بـ31.4 مليار دولار

الخميس، 16 سبتمبر 2021 04:00 ص
بالأرقام.. تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى مستوى تاريخى بـ31.4 مليار دولار البنك المركزى المصرى
كتب ـ أحمد يعقوب

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أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 والتى كشفت بيانات إيجابية.
 
‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.
التحويلات تحقق أعلى مستوى تاريخى لها مسجلة
اجمالى التحويلات 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021
التحويلات العام المالى الماضى 27.8 مليار دولار
ارتفاع التحويلات خلال الفترة أبريل/يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار
ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار

ارتفاع التحويلات

تحويلات المصريين

تحويلات المصريين في الخارج

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