اليوم السابع
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بابا الفاتيكان يدين الإجهاض ويعتبره "قتلا"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:51 م
بابا الفاتيكان يدين الإجهاض ويعتبره "قتلا" بابا الفاتيكان
فاطمة شوقى

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قال البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان ، إن عمليات الإجهاض "قتلا"، وحث على عدم معالجة القضية سياسيا، وذلك بعد أن انتقاد أساقفة الولايات المتحدة للرئيس جو  بايدن لكونه يؤيد الإجهاض.

وأدان بابا الفاتيكان عمليات الإجهاض، وكان ذلك اثر عودته من زيارة لسلوفاكيا، وقال "الإجهاض أكثر من مجرد مشكلة، إنه جريمة"، من الناحية العلمية، هو يعني إنهاء حياة""، مضيفا "لهذا السبب تتخذ الكنيسة موقفا صارما إزاء هذه المسألة.

تعتبر قضية إضفاء الشرعية على الإجهاض موضوعية في العديد من البلدان ، وحتى بايدن انتقد في وقت سابق من هذا الشهر رفض المحكمة العليا منع قانون تكساس الذي يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

في نهاية عام 2020 ، انضمت الأرجنتين ، بلد ميلاد البابا فرانسيس ، إلى مجموعة صغيرة من دول أمريكا اللاتينية حيث يتم إلغاء تجريم الإنهاء الطوعي للحمل في الأسابيع الأولى من الحمل.

 

 

 


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