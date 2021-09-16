اليوم السابع
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لاعتماد الموازنة التقديرية..

الوقائع المصرية تنشر أعمال الجمعية العامة "للمصرية للثروات التعدينية"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 10:23 ص
الوقائع المصرية تنشر أعمال الجمعية العامة "للمصرية للثروات التعدينية" وزاره البترول
كتبت -مروة الغول

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نشرت جريدة الوقائع المصرية في  العدد207 ملخص أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/9/11 لاعتماد الموازنة التقديرية 2022/2021 للشركة المصرية للثروات التعدينية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس.
 
وانعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية بتاريخ ۲۰۲۱/٤/۱۱ وقررت الآتي : 
 
١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة .
 
٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات وتقييم الأداء .
 
٣-اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .
 
٤-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات التعدينية إلى٧٤.٩٣٦  مليون جنيه "أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه مصری ) من موارد الهيئة الذاتية المتمثلة في مستحقاتها بالأرباح السنوية للشركة المصرية للثروات التعدينية و مقابل الإشراف و إيرادات عقود المشاركة.
 
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