الوقائع المصرية تنشر أعمال الجمعية العامة "للمصرية للثروات التعدينية"

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد207 ملخص أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/9/11 لاعتماد الموازنة التقديرية 2022/2021 للشركة المصرية للثروات التعدينية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس.
وانعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية بتاريخ ۲۰۲۱/٤/۱۱ وقررت الآتي :
١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة .
٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات وتقييم الأداء .
٣-اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .
٤-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات التعدينية إلى٧٤.٩٣٦ مليون جنيه "أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه مصری ) من موارد الهيئة الذاتية المتمثلة في مستحقاتها بالأرباح السنوية للشركة المصرية للثروات التعدينية و مقابل الإشراف و إيرادات عقود المشاركة.
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