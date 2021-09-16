المكسيك تقضى بالسجن 28 عاما على زعيم أكبر عصابات المخدرات فى أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

أكد مكتب المدعى العام فى المكسيك، أنه تم الحكم على فينيستى كاريليو فوينتيس، الزعيم السابق لعصابة خواريز، وهى إحدى أكبر عصابات المخدرات فى المنطقة، بالسجن 28 عاما، بتهمة جرائم الاتجار بالمخدرات وتنفيذ عمليات بموارد من مصدر غير مشروع، بالإضافة إلى تجارة الأسلحة.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إلى أن الولايات المتحدة عرضت 5 ملايين دولار مكافأة مقابل القبض على فوينتيس المعروف بـ"ال فيسيورى" 58 عاما، وهو كان من أبرز تجار المخدرات المكسكيين منذ التسعينات، وتم القبض عليه فى عام 2014 بمدينة توريون في ولاية كواهويلا المكسيكية.

يعتبر ال فيسيورى شقيق تاجر المخدرات المعروف بـ "إله السماء" والذى كان أحد أقوى مهربى المخدرات فى أمريكا اللاتينية حتى وفاته فى عام 1977.

وبعد وفاته تولى ال فيسيورى قيادة المجموعة الإجرامية، التى فقدت قوتها فيما بعد بسبب القبض على قادتها والاشتباكات مع عصابات آخرى، مثل كارتل سينالوا لخواكين "إل تشابو" جوزمان، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وأثناء عمل ال فيسيورى فى تجارة المخدرات، كانت السلطات تصفه بأنه شخصية غامضة وسرية للغاية، وعقوبته الآن يتم حسابها مع السنوات التى قضاها فى السجن.