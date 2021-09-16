اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها الأسواق الإماراتية ثم بورصة الكويت يليه بورصة البحرين، وأخيرًا الأسهم السعودية.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.1% رابحًا 11.13 نقطة ليغلق عند مستوى 11422.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.74% خاسرًا 189.35 نقطة ليغلق عند مستوى 25369.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.1 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمواد الأساسية بنسبة 0.27%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.48%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.1%.

وقفز 81 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 5.61%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 4.57%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 4.29%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 4.76%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 4.43%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.74%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.54% رابحًا 15.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2901.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.9 مليون سهم محققة ما قيمته 466.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3634 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.47%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.16%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10.44%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.79%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.32%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.9 مليون ورقة بقيمة 165.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.20%.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.76% رابحًا 59.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7883.218 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.358 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 334.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار درهم عبر تنفيذ 9032 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.16%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 16.55%، ثم سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.33%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 7.66%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 532 مليون درهم.



بورصة البحرين وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.40% رابحًا 6.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1679.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 26.80% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.24%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.6%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.

كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%، فيما تراجع سهمي المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.43%، 0.49%، على التوالي.

بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحًا 31.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6869.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 38.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7511.27 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 14.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5600.82 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحًا 27.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5906.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 265.5 مليون سهم بقيمة 74.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9703 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.53%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.54%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.3%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.14%، 0.11%، على التوالي.