اليوم السابع
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الكرملين: ندرس المعلومات عن التحالف الأمريكى الاسترالى البريطانى

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:41 م
الكرملين: ندرس المعلومات عن التحالف الأمريكى الاسترالى البريطانى المتحدث باسم الكرملين
كتب أحمد علوى

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها تدرس بعناية المعلومات حول إنشاء تحالف أسترالي - أميركي - بريطاني لتحديد موقفها منه، مشيرة إلى أن المعلومات في هذا الشأن لا تزال قليلة.
 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "يجب أولا أن نفهم تفاصيل هذا التحالف، ونحن بالطبع ندرس المعلومات عنه بعناية"، مضيفا:" قبل أن نُكوِن موقفنا يجب أن نفهم الأهداف والغايات والوسائل، هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات"، مشيرا إلى أن هناك القليل من المعلومات حتى الآن.
 

الكرملين

الرئاسة الروسية

التحالف الأمريكى الاسترالى البريطانى

اخبار العالم

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