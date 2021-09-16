الكرملين: ندرس المعلومات عن التحالف الأمريكى الاسترالى البريطانى

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها تدرس بعناية المعلومات حول إنشاء تحالف أسترالي - أميركي - بريطاني لتحديد موقفها منه، مشيرة إلى أن المعلومات في هذا الشأن لا تزال قليلة.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "يجب أولا أن نفهم تفاصيل هذا التحالف، ونحن بالطبع ندرس المعلومات عنه بعناية"، مضيفا:" قبل أن نُكوِن موقفنا يجب أن نفهم الأهداف والغايات والوسائل، هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات"، مشيرا إلى أن هناك القليل من المعلومات حتى الآن.
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