الكرملين: ندرس المعلومات عن التحالف الأمريكى الاسترالى البريطانى

كتب أحمد علوى

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها تدرس بعناية المعلومات حول إنشاء تحالف أسترالي - أميركي - بريطاني لتحديد موقفها منه، مشيرة إلى أن المعلومات في هذا الشأن لا تزال قليلة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "يجب أولا أن نفهم تفاصيل هذا التحالف، ونحن بالطبع ندرس المعلومات عنه بعناية"، مضيفا:" قبل أن نُكوِن موقفنا يجب أن نفهم الأهداف والغايات والوسائل، هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات"، مشيرا إلى أن هناك القليل من المعلومات حتى الآن.

