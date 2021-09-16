اليوم السابع
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القبض على عامل بناء يتاجر فى المخدرات برأس سدر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:28 م
القبض على عامل بناء يتاجر فى المخدرات برأس سدر حملة أمنية -أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تمكنت قوات الأمن بمحافظة جنوب سيناء من إلقاء القبض على عامل بناء لقيامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بمدينة رأس سدر.

 

وكانت المعلومات توافرت لدى الرائد محمد علو الدين رئيس مباحث رأس سدر تفيد قيام عامل بناء بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من عمله ستارا لمزاولة نشاطه الإجرامى وتوزيع تجارته على العاملين بمدينة رأس سدر، وتم عرض المعلومات على اللواء أحمد الجوهرى مدير المباحث الجنائية التى عرضها على اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء الذى أمر بسرعة ضبط المتهم بعد التأكد من صحة التحريات.

 

وعلى الفور تم التأكد من صحة المعلومات، التى أفادت أن المتهم يدعى حازم .أ .م. أ 19سنة عامل بناء ومقيم سمالوط المنيا بالإتجار فى المواد المخدرة واختيار زبائنه من العاملين القانطين بمدينة رأس سدر، وتم صدور إذن من النيابة العامة، وعمل كمين للمتهم، وتمكن النقيب إيهاب خيرى من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على "فرش حشيش" ومبلغ مالى وتليفون محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والتليفون المحمول لتسهيل اتصاله بالعملاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر محمد ياسر وكيل النائب العام حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على المضبوطات.


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