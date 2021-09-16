اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 04:57 ص
أكرم القصاص
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القائد السابق لمتمردى كوسوفو "صالح مصطفى" يمثل للمحاكمة فى لاهاى

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:22 ص
القائد السابق لمتمردى كوسوفو "صالح مصطفى" يمثل للمحاكمة فى لاهاى صالح مصطفى القائد السابق لجيش تحرير كوسوفو
أ ش أ

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مثل القائد السابق لمتمردى كوسوفو "صالح مصطفى" للمحاكمة فى مدينة لاهاى الهولندية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

 

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، الأربعاء، أن صالح متهم بقتل وتعذيب متعاونين مشتبه بهم خلال حرب كوسوفو (1998-1999) من أجل الاستقلال عن صربيا.

 

ويقول ممثلو الادعاء العام إن هناك أدلة قوية على أن صالح مصطفى قام بتعذيب 6 أشخاص على الأقل وقتل آخر.

 

وكان قد تم اعتقال صالح قبل عام فى كوسوفو وتم إرساله إلى هولندا لمحاكمته فى الدوائر المختصة بحرب كوسوفو التى يدعمها الاتحاد الأوروبي.

 

 


القائد السابق لمتمردى كوسوفو

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صالح مصطفى

لاهاي

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