"العنانى" يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

كتب - محمد أسعد

ترأس مساء اليوم الخميس الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث قرر الموافقة على اعتماد الحساب الختامى والمركز المالى المعدل للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2020/2021 المنتهى فى 30/6/2021، حيث حققت الهيئة مبلغ 879 مليون جنيه إجمالى الإيرادات بصافى ربح 695 مليون جنيه .

وخلال الاجتماع أطلع الدكتور خالد العنانى أعضاء مجلس الادارة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص مشروع القرار أيضا على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التنمية والاستثمار السياحى.

كما استعرض سراج سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بعض إنجازات السنة المالية 2020/2021 المنتهى فى 30/6/2021، ومنها إضافة 2469 غرفة فندقية جديدة و 5389 وحدة سياحية جديدة بمناطق التنمية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء 773 مراجعة بيئية و 597 مراجعة فنية ومستندية وتخطيطية لمشروعات التنمية وقيام 95 مأمورية مساحية للمعاينة والتوقيع وضبط الحدود والتدقيق والاسترداد. وفى نهاية الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار وأعضاء مجلس الإدارة الشكر للجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية على ما بذل من جهد خلال تلك الفترة.