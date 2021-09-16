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الطب الشرعى يعد التقرير التشريحى لجثة خفير قتل بطلق نارى من مجهول بـ6 أكتوبر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:00 ص
الطب الشرعى يعد التقرير التشريحى لجثة خفير قتل بطلق نارى من مجهول بـ6 أكتوبر الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة خفير خاص لقى مصرعه بعدما أصيب بطلق نارى أطلقه مجهول؛ أثناء قيامه بحراسة معدات داخل موقع إنشاءات.

يجري رجال المباحث تحريات مكثفة، في حادث مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، "خفير" نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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مقتل خفير باكتوبر

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الطب الشرعى

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