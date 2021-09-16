اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 سبتمبر 2021 04:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة المغربية تطلق النار على شخص هدد عناصرها وتعرض لمواطن بسلاح أبيض

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:02 ص
الشرطة المغربية تطلق النار على شخص هدد عناصرها وتعرض لمواطن بسلاح أبيض عناصر من الشرطة المغربية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اضطر رجال الشرطة فى المغرب لإطلاق النار على أحد أرباب السوابق، هدد الشرطة وتعرض لأحد المواطنين بسلاح أبيض فى مدينة تيفلت.

 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب ببيان لها، بحسب "روسيا اليوم"، أن "المشتبه فيه كان قد عرض أحد المواطنين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض داخل مجمع تجاري، قبل أن يحاول تعقب الضحية ومواصلة الاعتداء عليه بعدما كان فى طريقه لتسجيل شكوى فى الموضوع، وهو ما اضطر ضابط ومفتش شرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين فى الهواء لدرء الاعتداء، قبل أن يصيبا المشتبه فيه برصاصتين بفخذه بعدما رفض الامتثال وعرض سلامة الشرطيين والضحية لتهديد خطير".

 

وأشارت إلى أنه "تم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية، حيث يجرى إخضاعه حاليا للمراقبة الطبية رهن إشارة البحث الذى تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنى بالأمر".

 

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية ، قالت الصحيفة اضطر ضابط ومفتش شرطة مغربية يعملان بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تيفلت لاستعمال سلاحهما الوظيفي،  وذلك لدفع الخطر الصادر عن شخص من ذوى السوابق القضائية، والذى عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بالسلاح الأبيض.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنى، أن المشتبه فيه كان قد عرض أحد المواطنين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض داخل مجمع تجاري، قبل أن يحاول تعقب الضحية ومواصلة الاعتداء عليه بعدما كان فى طريقه لتسجيل شكاية فى الموضوع، وهو ما اضطر ضابط ومفتش شرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين فى الهواء لدرء الاعتداء، قبل أن يصيبا المشتبه فيه برصاصتين على مستوى الفخذ بعدما رفض الامتثال وعرض سلامة الشرطيين والضحية لتهديد خطير.

 

وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية، حيث يجرى إخضاعه حاليا للمراقبة الطبية رهن إشارة البحث الذى تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنى بالأمر.

 

 


الشرطة المغربية

المغرب

أخبار المغرب

سلاح أبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة المغربية تفكك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات

السبت، 17 يوليه 2021 06:27 م

الاستعدادات الأخيرة فى معسكر الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز الليلة.. الشرطة المغربية تؤمن البعثة.. كتيبة موسيمانى تتحرك للملعب فى السابعة مساءً.. مشويات وخضار وفاكهة على مائدة اللاعبين.. وأحمد مجاهد يزور الفريق

السبت، 17 يوليه 2021 04:02 م

الشرطة المغربية تؤمن بعثة الأهلي بشكل كامل قبل النهائى الأفريقى

السبت، 17 يوليه 2021 10:34 ص

الشرطة المغربية تعتقل شخصا بتهمة قرصنة بيانات بنوك أجنبية

الأحد، 30 مايو 2021 09:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة