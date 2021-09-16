السلطات اليابانية تحذر المواطنين من عاصفة قوية تضرب غرب البلاد

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرته اليوم الخميس، أن العاصفة تسببت بالفعل في هطول أمطار غزيرة بأجزاء من جنوب البلاد، فيما قد تشتد الأمطار والرياح بقوة مع اقتراب العاصفة من السواحل الغربية غدا.

ووجهت السلطات تحذيرا للمواطنين المقيمين في المناطق الواقعة على مسار العاصفة وطالبتهم بتوخي الحذر، كما من المتوقع أن تتجه العاصفة شمالا خلال اليومين المقبلين.