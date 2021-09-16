اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:05 م
أكرم القصاص
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السلطات اليابانية تحذر المواطنين من عاصفة قوية تضرب غرب البلاد

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:00 م
السلطات اليابانية تحذر المواطنين من عاصفة قوية تضرب غرب البلاد عاصفة - صورة أرشيفية
أ ش أ

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حذرت سلطات الطقس في اليابان، المواطنين من عاصفة استوائية قوية تضرب أجزاء من البلاد غدا الجمعة .

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرته اليوم الخميس، أن العاصفة تسببت بالفعل في هطول أمطار غزيرة بأجزاء من جنوب البلاد، فيما قد تشتد الأمطار والرياح بقوة مع اقتراب العاصفة من السواحل الغربية غدا.

ووجهت السلطات تحذيرا للمواطنين المقيمين في المناطق الواقعة على مسار العاصفة وطالبتهم بتوخي الحذر، كما من المتوقع أن تتجه العاصفة شمالا خلال اليومين المقبلين.

 


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