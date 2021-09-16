السجن المشدد 3 سنوات لنجار وسائق يتاجران فى الحشيش بالعاشر من رمضان

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3398 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، من ضبط "محمود م ر" سائق مقيم بالجيزة، و"على ع ع" نجار مقيم بمركز ملوى فى المنيا، وبحوزتها 11 جراما من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهما من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.