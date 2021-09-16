الزراعة تواصل فحص تقاوى البطاطس المحلية استعدادا للموسم الجديد

كتبت أسماء نصار

صرحت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أنه جاري اعداد وفحص تقاوي البطاطس المحلية وذلك في إطار التوجيهات بتجهيز التقاوى قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة للمزراعين حيث قام المشروع بفحص عدد (9453عينة) بإجمالي قدره (188774.534طن) حتى اليوم.

كما تم عمل صيانة لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن حوالى (3742) فدان وإجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى التي تم تأسيسها (7865) فدان وتتضمن هذه المساحة (9) مزارع جديدة بإجمالي (72) بيفوت حتى تاريخ 6/9/2021، وتبلغ إجمالي مساحات المناطق الخالية 621 ألف فدان.

وفي سياق متصل أعلنت بلابل عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لطلاب قسم الهندسة الزراعية لكليه الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان " نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد " لمده خمسه أيام وذلك بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية الخاصة بالمشروع.

وألقى المهندس عبد الحي الدمرداش خبير المتابعة الجيومكانية بإلقاء محاضره تعريفيه عن الجيومكانية والاستشعار عن بعد وتطبيقاتها، وقام فريق العمل الخاص بالوحدة بتدريب الطلاب علي نظم الاستشعار عن بعد والمتابعة الحقلية باستخدام البرامج والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يقوم المشروع بإعادة هذه الدورة في الفترة من 12-16 سبتمبر نظرا للإقبال الشديد من الطلبة على هذه الدورة.

الجدير بالذكر إنه تم افتتاح وحدة الرصد والمتابعة في يناير 2020 بحضور السيد القصير معالي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ومن خلال هذه الوحدة يتم متابعة المساحات المزروعة بمحصول البطاطس داخل المناطق الخالية المخصصة للتصدير وتقديم كافة الخدمات للسادة المصدرين للحصول علي منتج عالي الجودة لديه القدرة على التنافس في الأسواق العالمية.

وأضافت مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أنه انطلق اليوم فاعليات ورشة العمل التدريبية لفحص مرض العفن البني في البطاطس لطلبه قسم امراض النبات بكلية الزراعة جامعه الزقازيق ويعتبر هذا التدريب ضمن أهداف المشروع من المشاركة المجتمعية في برامج التدريب والإرشاد.