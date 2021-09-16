أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن أسباب قراره حول عزل نفسه تعود إلى إصابة العشرات من الأشخاص المحيطين به بفيروس كورونا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
قال بوتين في خطاب ألقاه عبر الفيديو في جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة، اليوم الخميس، في العاصمة الطاجيكية دوشبنه: "تعرفون أني لسوء الحظ كنت مضطرا لإلغاء زيارتي إلى دوشنبه في اللحظة الأخيرة. يؤسفني ذلك بشكل كبير، ويتعلق ذلك، كما تعرفون، بأنه تم رصد إصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص المقربين مني. ولا يدور الحديث عن شخص أو شخصين، بل عن عشرات الأشخاص. وأنا مضطر الآن لعزل نفسي لعدة أيام".
وأضاف بوتين أن روسيا تهتم بمناقشة المهام المركزية المطروحة أمام هذه المنظمة، "ولو كان ذلك عن بعد".
وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أكد أن صحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جيدة تماما، مشيرا إلى إجراء فحص طبى له للتأكد من وضعه الصحى بعد تعدد الإصابات بفيروس كورونا فى دائرة المحيطين به.
وقال بيسكوف الثلاثاء، ردا على سؤال للصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس الروسي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا: "بالتأكيد، هذا حدث وتم إجراء الفحص الطبي للرئيس، وهو بصحة جيدة تماما".
وأضاف بيسكوف: "أن العزل الذاتي لن يؤثر على عمل الرئيس بشكل مباشر، ولكن لن تكون هناك فعاليات تواصل مباشر لبعض الوقت"، مشددا على أن هذا العزل لن يمنع الرئيس بوتين من التواصل للعمل عبر الفيديو كونفرانس.
وأوضح بيسكوف أن سبب العزل هو وجود العديد من المصابين في محيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء المصابون قد تم تطعيمهم أم لا.
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