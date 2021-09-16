الخارجية: نعمل حاليا على إبرام مذكرة تفاهم في المجال الزراعى والثروة الحيوانية مع المكسيك

كتب أحمد جمعة

شارك السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة المكسيك بالقاهرة بمناسبة عيد الاستقلال بحديقة الحرية بالقاهرة، بحضور السفير أوكتافيو تريب، سفير المكسيك بالقاهرة، وسفراء الدول اللاتينية المعتمدين لدى القاهرة، وألقى السفير أشرف منير، كلمة نقل خلالها تهنئة الحكومة المصرية وشعب مصر للمكسيك بهذه المناسبة متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح على الدوام.



جانب من الأحتفالية

وقال أشرف منير "اتشرف بالتواجد معكم في الحديقة الجميلة التي أنشاها الخديوي إسماعيل عام 1876 والتي تحولت إلى ساحة ثقافية ورمزا للصداقة بين الشعوب وتضم العديد من تماثيل محررى القارة اللاتينية الصديقة، ومن بينها تمثال "ميجيل أيدالجو أي كاستيا"، الذى كان له دور كبير في استقلال المكسيك في مثل هذا اليوم عام 1810"، مشيراً إلى العلاقة الممتازة التي تربط مصر والمكسيك منذ تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما عام 1958، وحرصهما الدائم على الارتقاء بها وتفعيل الأطر القائمة للتعاون الثنائى استناداً إلى المقومات الحضارية المشتركة التي تجمع بينهما، لاسيما حضارة المايا والحضارة الفرعونية اللتان تتشابهان في العديد من الجوانب، مضيفاً "كما يهمنى التأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير علاقاتنا في مختلف المجالات وليس أدل على ذلك من عقد جولة المشاورات السياسية العام الماضى بالفيديوكونفرانس رغم جائحة كورونا".

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية "نعمل حالياً على إبرام مذكرة تفاهم في المجال الزراعى والثروة الحيوانية مما يساعد عل استيراد اللحوم التي تتميز بإنتاجها المكسيك الصديقة، ولا يفوتنى الإشارة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة في مصر والذى يقارب المليار ونصف المليار دولار في عدد من المجالات، كما اننا ندرس الاستفادة من الخبرات المكسيكية في مجال توليد الطاقة خاصة تصنيع اللوحات الشمسية، وتقنية النانوتكنولوجى ومجال صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، كما قام وزير النقل المصرى بزيارة المكسيك في 2019 للاستفادة من التجربة المكسيكية في تطبيق نظام النقل السريع".

ولفت السفير أشرف منير إلى أن مصر أسهمت في إجلاء 175 لاجئ أفغانى إلى المكسيك الشهر الماضى، في أول رحلة بين مصر والمكسيك مما يعد بادرة جيدة لفتح خط طيران مباشر مستقبلاً، وقال "يحسب للسفير المكسيكى بالقاهرة جهداً كبيراً في هذا الشأن، حيث قضى ليلة كاملة لتسهيل إنجاز هذه المهمة".

وتناول السفير أشرف منير في كلمته العلاقات الثقافية المصرية المكسيكية، وقال أنه "فى الجانب الثقافي شاركت مصر افتراضيا في النسخة الخامسة عشر لمهرجان المكسيك للأفلام القصيرة في سبتمبر من العام الماضى، كما شارك الفنان مصطفى عوض في معرض تشكيلى فبراير من العام الماضى، وشاركت المكسيك كضيف شرف في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2019، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية".

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى ان مصر تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والكباري التي تبلغ اطوالها الآف الكيلو مترات، موضحاً أن مصر تتطلع للتعاون مع حكومة المكسيك الصديقة لصالح الشعبين اللذان تربطهما حضارات قديمة كانت نبراسا للإنسانية كلها.