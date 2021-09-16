اليوم السابع
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الجزائر تعقد اجتماعا بين السلطة الوطنية للانتخابات و14 حزبًا الأحد المقبل

الخميس، 16 سبتمبر 2021 05:03 ص
الجزائر تعقد اجتماعا بين السلطة الوطنية للانتخابات و14 حزبًا الأحد المقبل رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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تعقد السلطة الجزائرية الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا تحضيريًا مع ممثلى 14 حزبًا من كافة التيارات السياسية من أجل "التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين"، وذلك للتحضير للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى 27 نوفمبر المقبل.

 

وأوضحت السلطة الوطنية الجزائرية - فى بيان لها - أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية فى إطار المنهج التشاورى الذى تتبناه السلطة مع الأحزاب السياسية.

 

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابى والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.

 

 


الجزائر

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السلطة الوطنية للانتخابات

14 حزبًا سياسيا

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