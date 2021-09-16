اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما للمحكمة الدستورية العليا

الخميس، 16 سبتمبر 2021 01:09 م
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما للمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا - صورة ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 سبتمبر 2021، وأصدرت المحكمة حكمها في 16 دعوى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، حيث صدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".

كما أصدرت المحكمة الدستورية ، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.

وقالت المحكمة فى حيثاتها أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.

 

احكام الدستورية 1
احكام الدستورية 1

 

احكام الدستورية 2
احكام الدستورية 2

 

احكام الدستورية 3
احكام الدستورية 3

 

احكام الدستورية 4
احكام الدستورية 4

 

احكام الدستورية 5
احكام الدستورية 5

 

احكام الدستورية 6
احكام الدستورية 6

 

احكام الدستورية 7
احكام الدستورية 7

 

احكام الدستورية 8
احكام الدستورية 8

 

احكام الدستورية 9
احكام الدستورية 9

 

احكام الدستورية 10
احكام الدستورية 10

 

احكام الدستورية 11
احكام الدستورية 11

 

احكام الدستورية 12
احكام الدستورية 12

 

احكام الدستورية 13
احكام الدستورية 13

 

احكام الدستورية 14
احكام الدستورية 14

 

احكام الدستورية 15
احكام الدستورية 15

 

احكام الدستورية 16
احكام الدستورية 16

 

احكام الدستورية 17
احكام الدستورية 17

 

احكام الدستورية 18
احكام الدستورية 18

 

احكام الدستورية 19
احكام الدستورية 19

 

احكام الدستورية 20
احكام الدستورية 20

 

احكام الدستورية 21
احكام الدستورية 21

 

احكام الدستورية 22
احكام الدستورية 22

 

احكام الدستورية 23
احكام الدستورية 23

 

احكام الدستورية 24
احكام الدستورية 24

 

احكام الدستورية 25
احكام الدستورية 25

 

احكام الدستورية 26
احكام الدستورية 26

 

احكام الدستورية 27
احكام الدستورية 27

 

احكام الدستورية 28
احكام الدستورية 28

الجريدة الرسمية

المحكمة الدستورية العليا

دستورية مادة

عدم الدستورية

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