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التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سقوط فتاة من السادس بمول فى مدينة نصر

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:07 م
التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سقوط فتاة من السادس بمول فى مدينة نصر موقع سقوط فتاة من الطابق السادس بمول فى مدينة نصر
كتب عبد الرحمن سيد

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تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة للتوصل إلى الأسباب والملابسات التي دفعت فتاة في العقد الثالث إلى السقوط من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


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