الاستماع لشهود العيان بواقعة سقوط فتاة من الطابق السادس بمول فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة مصرع فتاة في العقد الثالث بعدما سقطت من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط فتاة من مول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بحى الزهور بمدينة نصر، بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.